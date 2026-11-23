Iğdır FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Orfa Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Orfa Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyazlı ekip, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Pendik Stadı'nda oynanacak.
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