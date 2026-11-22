Iğdır'da düzenlenecek Uluslararası Kafkasya Kongresi'nde, tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, Zengezur Koridoru'nun bölgeye sağlayacağı ekonomik ve ticari katkılar ile Iğdır'ın stratejik konumu ele alınacak.

Iğdır Üniversitesi tarafından organize edilen, Ticaret Bakanlığının desteklediği kongre, 24-25 Kasım'da düzenlenecek.

“İpek Yolu'nun Yeniden Doğuşu” temasıyla düzenlenecek kongreye Kafkasya, Türkistan ve bölge ülkelerinden akademisyenler, diplomatlar, bürokratlar, iş insanları, siyasetçiler ve gazeteciler katılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Dünyasıyla İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun onursal başkanlığında gerçekleştirilecek kongrede, Avrupa'dan Anadolu'ya, Iğdır üzerinden Nahçıvan ve Azerbaycan'dan Türk dünyasına uzanan tarihi İpek Yolu'nun yeniden işlerlik kazanması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

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Ayrıca Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle bölgede oluşması beklenen yeni ticaret güzergahları, ekonomik işbirlikleri ve ulaşım imkanları da görüşülecek.

- Şehrin Türk dünyasıyla geliştirilebilecek ticari ilişkileri de konuşulacak

Iğdır'ın stratejik coğrafi konumu, turizm potansiyeli, ihracat imkanları ve Türk dünyasıyla geliştirilebilecek ticari ilişkileri kongrenin önemli başlıkları arasında bulunacak.

Kongrenin, Iğdır'ın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmasının yanı sıra kentin ekonomik ve ticari potansiyelinin daha geniş kitlelere duyurulmasına da imkan sağlaması hedefleniyor.

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- "Kafkasya bölgesindeki ülkelerden çok sayıda misafirimiz olacak"

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, AA muhabirine, kongrenin bölge ülkelerini kapsadığını söyledi.

Kongrede özellikle İpek Yolu'nun ele alınacağını belirten Gürel, şöyle konuştu:

"Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde ama Ticaret Bakanlığımız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kürşad Zorlu'nun riyasetinde Uluslararası Kafkasya Kongresi düzenleyeceğiz. Kongremizin ana teması 'İpek Yolu'nun Yeniden Doğuşu' olacak. Tarihi İpek Yolu'nun nasıl bir kıymet olduğu hepimizin malumu. Avrupa'dan başlayıp Anadolu'yu boydan boya geçip Iğdır üzerinden Dilucu, Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Türk dünyasını da geçerek ta Pekin'e kadar giden uzun bir yolun hikayesini, İpek Yolu'nun ana merkezlerinden biri olan Iğdır'da konuşmaya başlayacağız."

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Gürel, kongrenin yoğun katılımla yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğimizde Kafkasya bölgesindeki ülkelerden çok sayıda misafirimiz olacak. Akademisyenler, bilim insanları, diplomatlar, siyasetçiler, rektörler gelecekler. Kongremizin ismi Kafkasya Kongresi, uluslararası bir kongre. Dolayısıyla bölgemizdeki ülkelerin tamamına yakınından misafirlerimiz olacak. Iğdırımızı hem Türkiye'de hem de Kafkasya bölgesinde daha tanınır bir hale getirecek ve gerek etkinliğe katılan misafirlerimiz gerekse etkinliği takip etmeye gelecek çok sayıda ulusal ve uluslararası basın vasıtasıyla Iğdır'ın İpek Yolu ya da Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesiyle oluşacak yeni konjonktürde ne kadar kritik ve coğrafi öneme sahip bir il olduğu herkes tarafından teslim edilecek. Iğdır'ın tanıtımı, turizm potansiyeli, ekonomik gelişimi, ticari potansiyeli ve özellikle Türk dünyası başta olmak üzere bölge ülkelerine yapacağı ihracat potansiyelini yukarılara çıkaracaktır."