Iğdır'ın Hoşhaber beldesi İbrahim Güneş Mahallesi'nde mezarlık yolu üzerinde gece saat 03.46'da ilerleyen 4 kurt, o esnada belde içerisinden geçen bir kamyonun önüne çıktı. Kurtları fark eden kamyon sürücüsü geri gelerek hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı. Kamyonun geldiğini ve köpeklerin sesini duyan kurtlar, hızla bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 4 kurdun yolda ilerledikleri ve kamyonu görünce gözden kayboldukları anlar yer aldı.

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