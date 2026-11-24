Iğdır'da, tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, Zengezur Koridoru'nun bölgeye sağlayacağı ekonomik ve ticari katkılar ile Iğdır'ın stratejik konumunun ele alındığı Uluslararası Kafkasya Kongresi başladı.

Iğdır Üniversitesi tarafından organize edilen, Ticaret Bakanlığının desteklediği kongre, Iğdır Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kafkas dans gösterisi sahnelendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj gönderdi. Her iki cumhurbaşkanı mesajlarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkilerin ve ticari iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Açılış programı, protokol konuşmalarıyla devam etti. Kongre Başkanı ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Kongre Onursal Başkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu katılımcılara hitap etti.

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Kongrede konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Kafkasya'nın geleceğinin kalkınma modelleri, lojistik hatları ve kültürel entegrasyonla şekilleneceğini belirterek, bu sürecin tam da bu coğrafyanın kalbinde, bu toprakların evlatları ve bilim insanları tarafından yönlendirileceğini söyledi. Rektör Gürel, " Asırlar boyunca Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan; medeniyetlerin, kültürlerin ve ticaretin ana damarı olan tarihî İpek Yolu, bugün mevcut küresel dengeler ışığında yeniden doğuyor. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla birlikte stratejik önemi katbekat artan Iğdır, artık Türkiye'nin Kafkasya'ya ve Türk Dünyası'na açılan en kritik kapısı konumundadır. Hepimizin temel felsefesi şu olmalıdır: Bu toprakların geleceği, yine bu topraklarda konuşulmalıdır. " dedi.

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise "Orta Koridor'un bel kemiğini oluşturan BaküTiflisKars demiryolu hattı, Hazar Denizi üzerinden gelen yüklerin Türkiye ağı aracılığıyla Avrupa'ya kesintisiz aktarılmasını sağlayan hayati bir damardır. Bu hattın etkin kullanımı, çok modlu taşımacılığın güçlendirilmesi ve transit sürelerinin kısaltılması bakımından önemlidir. Bununla birlikte, bölgesel bağlantısallığı tamamlayan Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi; Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye arasındaki hatları çeşitlendirecek, transit sürelerini kısaltacak ve lojistik maliyetlerini belirgin şekilde düşürecektir." dedi.

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Kongre Onursal Başkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor'un bölgesel ticarete katkısına değinerek, "Kalkınma Yolu Projesi ile Orta Koridor'u bir arada düşündüğümüzde, bu ticaret kapasitesi daha da güçlenmektedir. İlişki ağlarımızın bölgemizin tamamını kapsayan bir barış ve refah alanına dönüşmesi için büyük bir kapasite sunduğunu görüyoruz.

'Ovaköy hattı ve Basra Körfezi bağlantısı'

Ovaköy hattından açılacak bu yeni yol inşallah Basra Körfezi'ne doğru uzandığında, o günler gelmeden bugünün hazırlığını yapmalıyız. Böylece Çin'den yola çıkan bir konteynerin Basra Körfezi'ne enerji hatlarıyla nasıl ulaştırılabileceğini de görmüş olacağız. Bu manada Mekke Savunma Anlaşması da böyle bir öneme sahiptir. Birileri, birtakım hesaplarla bunu gölgelemek isteyebilir. Her türlü eleştiriye elbette açığız. Ancak bakın, o anlaşmayla Kalkınma Yolu Projesi'ni ve yine bugün üzerinde Bakanlığımızın çalıştığı Hicaz Demiryolu'nu da bir araya getirdiğimizde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu devletlerle birlikte nasıl bir kalkınma süreci oluşturabileceğini hep birlikte görmüş olacağız.

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'ÇinAvrupa taşımacılığında Orta Koridor avantajı'

Deniz yoluyla 45 güne kadar süren ÇinAvrupa yolculuğu, Orta Koridor sayesinde Türkiye üzerinden demiryoluyla 18 güne inmektedir. Bu, hepimiz için çok ciddi bir avantajdır. Bununla birlikte, BaküTiflisKars demiryolu hattındaki yük trafiği 2025 yılında 6 katına çıkmış, Bakü Limanı'nın yük hacmi ise bir yılda yüzde 40 artmıştır. Kazakistan da bu yıl koridordaki yük hacmini 4,5 milyon tondan 7 milyon tona çıkarmış bulunuyor.

'KarsIğdırDilucu hattı tamamlandığında Iğdır'ın önemi artacak'

224 kilometrelik KarsIğdırDilucu ve Nahçıvan hattı tamamlandığında ve Iğdır'ımız Zengezur Koridoru'yla birleştiğinde, bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu toplantı ve tarihe kayıt düşeceğimiz bilgiler, bildirgeler çok büyük bir anlam kazanacak.

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'Türk devletlerinin enerji potansiyeli'

Bakın, bugün Türk devletleri dünya gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 11'ine sahip. Türkiye olarak biz de küresel enerji akışının yaklaşık yüzde 5'ini ülkemiz topraklarından geçiriyoruz. Araştırmalarımıza göre Orta Koridor hayata geçtiğinde bu oran çok rahatlıkla yüzde 10 seviyesine yükselebilecek.

'Kafkasya'da barışın önemi'

Kafkasya'da barış olmadan bütün bunların akamete uğrayacağı açıktır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış rüzgârlarının esmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken büyük dalgalara, üzerimize gelmek isteyen tsunamilere karşı da durmaya çalışıyoruz. Çünkü dünya bugün küresel ölçekte bir kuralsızlık ve kurumların işlevsizleştirildiği bir dönemden geçiyor. Biz kuralları hatırlatıyoruz. Kurumların önemini hatırlatıyoruz. Gittiğimiz her yerde adaleti, barışı ve huzuru hatırlatıyoruz.

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'Azerbaycan ile Nahçıvan'ı bağlayacak Zengezur Koridoru projesi'

Bugün de inanıyorum ki özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortaya koyduğu kararlı irade, Ermenistan yönetiminden son dönemde gelen olumlu gelişmeler ve açıklamalar, Türkiye'mizin bu konudaki kararlı tutumuyla birlikte önemli sonuçlar doğuracaktır. Daha dün yansıyan bir gelişme var. İnşallah bu 44 kilometrelik koridorun ilk inşaat çalışmalarının başlamakta olduğu bilgisini de aldık. Dolayısıyla biz bu birlikteliğimizi ve ufuk çizgimizi daha da belirginleştirdiğimizde önümüzde hiçbir engelin duracağına inanmıyorum" dedi.