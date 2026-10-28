Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı

Törene Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol ve Iğdır Belediye Başkan Vekili Yaşar Kalmış katıldı. Törende Vali Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şenol ve Belediye Başkan Vekili Kalmış tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

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