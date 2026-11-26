Iğdır'da hafif ticari aracın çarpmasıyla savrulan kadın motosikletli ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, A.K. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu. Kazada ağır yaralanan kadın sürücü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü ile polis ekipleri arasında alkolmetre cihazına üflemesi için tartışma çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın motosiklete arkadan çarptığı ve çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görüldü. Kaza sırasında kadının başındaki kaskın da çıktığı görüldü.