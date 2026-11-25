Daha önce hakkında önleyici tedbir kararı bulunan zanlı, bu kararı ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet savcısının talimatıyla Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Iğdır'da eşine şiddet uygulayan ve tedbir kararını ihlal eden koca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.