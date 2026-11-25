Iğdır’da düzenlenen "Uluslararası Kafkasya Kongresi", farklı ülkelerden 30’dan fazla akademisyen ve uzmanı bir araya getirdi. Altı oturumda Kafkasya diplomasisi, bölgesel güvenlik, ticaret, kamu diplomasisi, medya ve akademik iş birliği konuları ele alındı.

Iğdır’da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi, iki gün süren yoğun programın ardından sona erdi. Farklı ülkelerden akademisyen, uzman ve davetli konuşmacıların katıldığı kongrede, Kafkasya’nın geleceği, bölgesel barış, ekonomik iş birliği ve uluslararası ilişkiler masaya yatırıldı. Kongrenin Iğdır’da düzenlenmesinin tesadüf olmadığına dikkat çekilerek, kentin Nahçıvan üzerinden Azerbaycan’a, Ermenistan’a ve İran’a komşu konumuyla bölgesel ilişkiler açısından önemli bir noktada bulunduğu vurgulandı. Kadim İpek Yolu'nun yalnızca ticareti değil, aynı zamanda dili, kültürü ve güven ilişkilerini de taşıdığına işaret edildi. İki gün boyunca gerçekleştirilen altı oturumda 30’dan fazla uzman ve akademisyen görüşlerini paylaştı.

REKLAM

Kafkasya Diplomasisi oturumunda Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya perspektifleri değerlendirilirken, bölgenin geleceğinde farklı ülkelerin diyalog kurmasının önemine dikkat çekildi. Kafkasya’da Bilim ve Akademi oturumunda Nahçıvan, Karabağ, Ardahan ve Kıbrıs’tan üniversite yöneticileri bir araya geldi. Üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak eğitim programları ve araştırma projeleri ele alındı.

Kafkasya’da Kamu Diplomasisi oturumunda ise bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanmasında kamu diplomasisinin rolü değerlendirildi. Üniversitelerin Türkiye’nin Kafkasya’ya yönelik kamu diplomasisi politikalarına katkı sunabileceği ifade edildi. Stratejik Akıl, Bölgesel Güvenlik ve Ticaret oturumunda değişen küresel düzen içerisinde Kafkasya’nın konumu, güvenlik ve ekonomik iş birliği arasındaki ilişki ile ticaret koridorlarının önemi konuşuldu. İstikrarlı ticaret yollarının ancak güvenli bir bölgesel ortamda mümkün olabileceği vurgulandı. Kafkasya’da Medya ve Stratejik İletişim oturumunda medya manipülasyonu, stratejik iletişim ve barış dili başlıkları öne çıktı. Sahte hesaplar, bağlamından koparılmış görüntüler ve yapay zeka ile üretilen içeriklerin toplumlar arasındaki algıyı etkilediğine dikkat çekilerek, dezenformasyonla mücadelenin ve doğru iletişimin önemi üzerinde duruldu.

REKLAM

Kongrenin son oturumu olan Uluslararası Kafkasya Perspektifi başlıklı bölümde ise Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Ermenistan’dan katılımcılar, bölgeye ilişkin farklı tarihî deneyimlerini ve ulusal önceliklerini paylaştı. Görüş ayrılıklarına rağmen ortak bir gelecek çerçevesi oluşturulabileceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Kongrenin kapanış değerlendirmesinde üç temel sonuca dikkat çekildi. İpek Yolu’nun yeniden canlanmasının yalnızca demir yolu, kara yolu ve boru hattı projeleriyle sınırlı olmadığı, güven, karşılıklı tanıma ve kalıcı barışın da bu sürecin temel unsurları olduğu belirtildi. Üniversitelerin bölgesel iş birliğinde seyirci değil, bilgi üreten ve gençleri bir araya getiren aktif aktörler olması gerektiği ifade edilirken, medyada, kamu diplomasisinde ve kültürel temaslarda ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanılmasının önemi vurgulandı. İki gün süren Uluslararası Kafkasya Kongresi, bölgesel iş birliği, diyalog ve ortak gelecek perspektifine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

REKLAM

Kongre Başkanı ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, üç ülkeye sınır olan, Anadolu’nun uç beyliği ve İpek Yolu’nun Türk dünyasına kavuştuğu nokta olarak nitelendirdiği Iğdır’da kongrenin iki gün boyunca karnaval ve festival havasında geçtiğini belirterek, "Altı farklı oturumda, hem ülkemizden hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen, alanlarında uzman 30’dan fazla diplomat, bilim insanı, siyasetçi, basın mensubu ve ulusal haber ajanslarının temsilcilerini ağırladık. İki gün boyunca altı oturumda Kafkasya bölgesindeki kamu diplomasisini konuştuk. Zengezur Koridoru özelinde açılan yolların, eski İpek Yolu’nun yeniden canlanmasına vesile olacak bu güzergahın; ticari, ekonomik, sosyal, uluslararası ilişkiler, toplumlar arası ve medeniyetler arası ilişkiler açısından neler getireceğini, kalıcı barış adına hangi potansiyelleri barındırdığını bir masa etrafında ele aldık ve değerlendirdik. Bu konularda çok farklı görüş ve öneriler ortaya konuldu. Akademisyenler, siyasetçiler, ekonomistler ve basın mensupları farklı görüşlerini dile getirdiler. Bu görüşlerin tamamını derleyip toparlayacak, yazılı bir metne dönüştüreceğiz. Son nihai teyitlerin alınmasının ardından metinleri özel bir tasarım, grafik tasarım ve mizanpaj çalışmasıyla kitaba dönüştüreceğiz. Ardından başta Kafkasya bölgesi ülkelerinin dilleri olmak üzere, dünyanın yaygın dillerine tercüme ederek herkesin bilgisine sunacağız. Sonuç bildirgesi kitapçığında yer alacak görüş ve değerlendirmeleri, bölge ülkelerindeki karar alıcılara, siyasetçilere, yatırımcılara ve iş insanlarına ışık tutacak, yol gösterecek bir rehber olması umuduyla kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.