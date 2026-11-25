Iğdır'da 25 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kurum binasının bahçesinde balık tüketiminin önemine dikkat çekmek ve öğrencilerde su ürünlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte pişirilen alabalık ve palamutlar, Fatih İlkokulu'ndan 250 öğrenciye dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Toplamda 250 öğrencimize balık ekmek dağıttık. Amacımız hem öğrencilerimize balığı sevdirmek hem de su ürünlerini tanıtmaktır. Öğrencilerimize balık satılan yerleri gezdirdik, numuneler aldık" dedi.

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Öğrenciler, balık ekmeklerini yedikten sonra okullarına döndü.