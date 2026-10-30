Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

        Iğdır'da polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen operasyonlarda toplam 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

        Iğdır’da polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen operasyonlarda toplam 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik ortak çalışma yürütüldü. Gerçekleştirilen çalışmalarda, M.T., B.C.O., O.U., H.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin, yabancı uyruklu bir şahıstan temin edecekleri uyuşturucu maddeyi yakalanmamak amacıyla otobüs firmaları üzerinden emanet/kargo yöntemiyle sevk etmeyi planladıkları belirlendi. Yapılan operasyon sonucunda 592 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın devamında uyuşturucu maddeyi İran'dan Türkiye'ye getirdiği tespit edilen F.B. isimli İran uyruklu şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelinin Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve otobüsle batı illerine uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaşıldı. Ağrı'da durdurulan şüphelinin üzerinde ve kullanımındaki valizde, Narkotik Madde Arama Köpeği UZİ ile yapılan aramada 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        REKLAM

        Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Iğdır'da bu yıl mısır üretiminin 250 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor
        Iğdır'da bu yıl mısır üretiminin 250 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor
        Cumhuriyet konvoyuna bisikletiyle katılan emekliye anlamlı hediye
        Cumhuriyet konvoyuna bisikletiyle katılan emekliye anlamlı hediye
        Vali Taşolar, bisikletiyle ve elinde bayrağıyla konvoya katılan Urfullah Çi...
        Vali Taşolar, bisikletiyle ve elinde bayrağıyla konvoya katılan Urfullah Çi...
        Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı
        Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı
        Iğdır'da yaşlı vatandaş Cumhuriyet konvoyuna bisikletiyle katıldı
        Iğdır'da yaşlı vatandaş Cumhuriyet konvoyuna bisikletiyle katıldı
        Iğdır FK, Eskişehirspor maçına hazır
        Iğdır FK, Eskişehirspor maçına hazır