Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da yaşlı vatandaş Cumhuriyet konvoyuna bisikletiyle katıldı

        Iğdır'da yaşlı vatandaş Cumhuriyet konvoyuna bisikletiyle katıldı

        Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve vatandaşların yoğun katılımıyla yaklaşık 1000 araca ulaşan konvoyda, yaşlı bir vatandaşın elinde Türk bayrağıyla kilometrelerce bisiklet sürmesi dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Iğdır'da yaşlı vatandaş Cumhuriyet konvoyuna bisikletiyle katıldı

        Iğdır’da Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve vatandaşların yoğun katılımıyla yaklaşık 1000 araca ulaşan konvoyda, yaşlı bir vatandaşın elinde Türk bayrağıyla kilometrelerce bisiklet sürmesi dikkat çekti.

        Iğdır’da Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Konvoyu, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. 103 araçla gerçekleştirilmesi planlanan konvoy, vatandaşların yoğun ilgisiyle yaklaşık 1000 araçlık büyük bir korteje dönüştü. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı etkinlikte, konvoya bisikletiyle katılan yaşlı bir vatandaş da dikkat çekti. Elinde Türk bayrağıyla kilometrelerce pedal çeviren vatandaş, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına farklı bir şekilde eşlik etti. Iğdır sokaklarında Türk bayrağıyla ilerleyen yaşlı vatandaşın bu anlamlı katılımı, Cumhuriyet coşkusunun her yaştan vatandaşı bir araya getirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 1000 aracın katıldığı konvoyda vatandaşlar, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Iğdır FK, Eskişehirspor maçına hazır
        Iğdır FK, Eskişehirspor maçına hazır
        Iğdır'da 1000 araçla Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi
        Iğdır'da 1000 araçla Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi
        Iğdır'da Cumhuriyet coşkusu: 1000 araçlık konvoy oluşturuldu
        Iğdır'da Cumhuriyet coşkusu: 1000 araçlık konvoy oluşturuldu
        Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başl...
        Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başl...
        Iğdır'da araçlarla 'Cumhuriyet konvoyu'
        Iğdır'da araçlarla 'Cumhuriyet konvoyu'
        Tuzluca'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı
        Tuzluca'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı