Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da Cumhuriyet coşkusu: 1000 araçlık konvoy oluşturuldu

        Iğdır'da Cumhuriyet coşkusu: 1000 araçlık konvoy oluşturuldu

        Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen konvoya vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. 103 araçla başlaması planlanan etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle yaklaşık 1000 araçlık konvoya dönüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Iğdır'da Cumhuriyet coşkusu: 1000 araçlık konvoy oluşturuldu

        Iğdır’da Cumhuriyet’in 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen konvoya vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. 103 araçla başlaması planlanan etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle yaklaşık 1000 araçlık konvoya dönüştü.

        Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Iğdır’da Cumhuriyet konvoyu düzenlendi. Valilik önünden başlaması planlanan konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 103’üncü yıla özel olarak 103 araçla düzenlenmesi planlanan etkinlikte, vatandaşların katılımıyla yaklaşık bin araçlık konvoy oluşturuldu. Iğdır sokaklarında Cumhuriyet coşkusunu yansıtan konvoyda vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı heyecanını hep birlikte yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başl...
        Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başl...
        Iğdır'da araçlarla 'Cumhuriyet konvoyu'
        Iğdır'da araçlarla 'Cumhuriyet konvoyu'
        Tuzluca'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı
        Tuzluca'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı
        Iğdır'da çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Iğdır'da çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Iğdır'da kümeste uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da kümeste uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da doğaseverler sonbahar renklerine bürünen Üçkaya Vadisi'ni gezdi
        Iğdır'da doğaseverler sonbahar renklerine bürünen Üçkaya Vadisi'ni gezdi