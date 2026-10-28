Iğdır'da Cumhuriyet coşkusu: 1000 araçlık konvoy oluşturuldu

Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Iğdır’da Cumhuriyet konvoyu düzenlendi. Valilik önünden başlaması planlanan konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 103’üncü yıla özel olarak 103 araçla düzenlenmesi planlanan etkinlikte, vatandaşların katılımıyla yaklaşık bin araçlık konvoy oluşturuldu. Iğdır sokaklarında Cumhuriyet coşkusunu yansıtan konvoyda vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı heyecanını hep birlikte yaşadı.

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