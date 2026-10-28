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        Iğdır'da 1000 araçla Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi

        Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla 1000 araçla Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 22:25 Güncelleme:
        Iğdır'da 1000 araçla Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi

        Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla 1000 araçla Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi.

        Iğdır Valiliğince sabah yapılan çağrı üzerine kentteki vatandaşlar, araçlarıyla Atatürk Caddesi'nde buluştu.

        Türk bayraklarıyla süslenen araçlar, Valilik önünden hareket edip 1 saat boyunca şehir turu attı.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar da bayraklarla süslenen makam aracından vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı.

        Konvoya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi ve Iğdır Belediyesi araçları da sirenlerle eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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