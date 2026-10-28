Iğdır'da 1000 araçla Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi

Konvoya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi ve Iğdır Belediyesi araçları da sirenlerle eşlik etti.

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