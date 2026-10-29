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        Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, sabah saatlerinde valilik makamında tebrikleri kabul etti. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yapılması planlanan kutlama programı, hava muhalefeti nedeniyle Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler şiirler okurken, halk oyunları ekipleri de göster yaptı.

        Törende konuşan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Türk milletinin bağımsızlığına ve köklü devlet geleneğine vurgu yaptı. Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu ifade eden Taşolar, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ve bayrağından vazgeçmediğini söyledi. Taşolar, "Biz, 103 yıllık bir Cumhuriyetin ve 2200 yıllık bir devlet geleneğinin milletiyiz. Tarihte var olduğu ilk günden itibaren bir tek gün bile bu aziz millet devletsiz ve bayraksız kalmamıştır, kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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        Konuşmasında Çanakkale, Anafartalar, Sakarya ve Dumlupınar'da verilen mücadeleleri hatırlatan Vali Taşolar, Kurtuluş Savaşı'nda kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden milletin bağımsızlık için mücadele ettiğini belirtti. Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ardından geleceğe yürüyüşünü simgelediğini kaydeden Taşolar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

        "Geleceğe büyük bir iddiayla yürüyoruz"

        Türkiye'nin geleceğe yönelik hedeflerine de değinen Taşolar, terörle mücadeleden yerli ve millî teknoloji hamlelerine kadar birçok alanda güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Cumhuriyet'e sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Taşolar, gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak ve ay yıldızlı bayrağı daha yükseklere taşımak için çalıştıklarını dile getirdi. Iğdır'ın tarihî mücadelesine de değinen Vali Taşolar, Doğu Cephesi'nde Kâzım Karabekir Paşa komutasında yürütülen mücadeleye ve bölgenin kurtuluşunda emeği bulunan kahramanlara dikkat çekti. Iğdır halkının ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Taşolar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bağımsızlık mücadelesinde emeği geçenleri rahmet ve şükranla andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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