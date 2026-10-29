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        Vali Taşolar, bisikletiyle ve elinde bayrağıyla konvoya katılan Urfullah Çiftçi'yi resepsiyonda ağırladı

        Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Cumhuriyet konvoyuna elinde Türk bayrağıyla bisiklet sürerek katılan Urfullah Çiftçi de davet edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Vali Taşolar, bisikletiyle ve elinde bayrağıyla konvoya katılan Urfullah Çiftçi'yi resepsiyonda ağırladı

        Iğdır’da Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Cumhuriyet konvoyuna elinde Türk bayrağıyla bisiklet sürerek katılan Urfullah Çiftçi de davet edildi.

        Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Vali M. Fırat Taşolar’ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve yaklaşık 1000 aracın katıldığı konvoyda elinde Türk bayrağıyla bisiklet süren Urfullah Çiftçi de davet edildi. Resepsiyonda Çiftçi’yi kürsüye davet eden Vali Taşolar, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna bisikletiyle katılan vatandaşa teşekkür etti. Taşolar, Çiftçi’ye Türk bayrağı hediye etti. Konvoy sırasında bisikletiyle kilometrelerce pedal çevirerek dikkatleri üzerine çeken Urfullah Çiftçi, konvoyu gördüğünde bisikletiyle korteje katıldığını söyledi.

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        Yıllardır ulaşımını bisikletle sağladığını belirten Çiftçi, "Aracım olsaydı aracımla katılırdım" dedi. Çiftçi’nin bu sözleri resepsiyona katılanlara duygusal anlar yaşattı. Cumhuriyet Bayramı coşkusuna imkanları ölçüsünde eşlik eden Çiftçi’nin davranışı, salondakiler tarafından takdirle karşılandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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