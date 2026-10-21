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        Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı

        Türkiye ile İran arasında, sınır güvenliğine ilişkin konuların ele alındığı Mutat Toplantı, İran'ın Maku kentinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı

        Türkiye ile İran arasında, sınır güvenliğine ilişkin konuların ele alındığı Mutat Toplantı, İran'ın Maku kentinde gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1937 tarihli Tahran Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran heyeti katıldı.

        Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması ve hudut konularına ilişkin hususlar ele alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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