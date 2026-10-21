Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması ve hudut konularına ilişkin hususlar ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1937 tarihli Tahran Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran heyeti katıldı.

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