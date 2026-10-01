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        Eğirdir SAREM, TEKNOFEST Güneydoğu'da Isparta'yı temsil ediyor

        Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM), Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli organizasyonlarından TEKNOFEST Güneydoğu'da Isparta'yı temsil ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 19:35 Güncelleme:
        Eğirdir SAREM, TEKNOFEST Güneydoğu'da Isparta'yı temsil ediyor

        Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM), Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli organizasyonlarından TEKNOFEST Güneydoğu'da Isparta'yı temsil ediyor.

        Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji, havacılık ve bilim meraklılarını bir araya getirirken, Eğirdir SAREM de organizasyonda yerini alarak su ürünleri alanındaki bilimsel çalışmalarını ve araştırma faaliyetlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, fuar alanında kurduğu stantta yürüttüğü araştırma ve projeler hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor.

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        Enstitünün su ürünleri araştırmaları, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, balıkçılık, yetiştiricilik ve su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları katılımcılara aktarılıyor.

        Eğirdir SAREM yetkilileri, TEKNOFEST kapsamında farklı yaş gruplarından ziyaretçilerle bir araya gelerek bilimsel araştırmaların günlük yaşam ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi açısından önemini anlatıyor.

        Etkinlikte ayrıca enstitünün Isparta ve çevresindeki su ürünleri kaynaklarına yönelik yürüttüğü çalışmalar ile sektöre ve bilim dünyasına sağladığı katkılar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

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