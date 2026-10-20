Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Eğirdir'de yol denetiminde 50 kilo gümüşi havuz balığı ele geçirildi Belge olmadan balık taşıyan şahsa 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı

        Eğirdir'de yol denetiminde 50 kilo gümüşi havuz balığı ele geçirildi Belge olmadan balık taşıyan şahsa 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, su ürünlerine yönelik denetimler kapsamında gerçekleştirilen yol kontrolünde, Eğirdir Gölü'nde avlandığı belirlenen 50 kilogram gümüşi havuz balığı ele geçirildi. Balıkları nakil ve menşei belgesi olmadan taşıdığı tespit edilen şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 23:44 Güncelleme:
        Eğirdir'de yol denetiminde 50 kilo gümüşi havuz balığı ele geçirildi Belge olmadan balık taşıyan şahsa 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı

        Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, su ürünlerine yönelik denetimler kapsamında gerçekleştirilen yol kontrolünde, Eğirdir Gölü’nde avlandığı belirlenen 50 kilogram gümüşi havuz balığı ele geçirildi. Balıkları nakil ve menşei belgesi olmadan taşıdığı tespit edilen şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

        Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, su ürünlerinin korunması ve mevzuata uygun şekilde taşınmasının sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 20 Ekim 2026 tarihinde gelen bir ihbar üzerine Eğirdir ilçesinin Barla mevkiinde yol denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında ekipler tarafından durdurulan araçta su ürünleri kontrolü yapıldı.

        REKLAM

        Yapılan kontrollerde, A.Ç. isimli şahsın Eğirdir Gölü’nde avlanmış olan 50 kilogram gümüşi havuz balığını nakil ve menşei belgesi olmadan taşıdığı tespit edildi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen balıklara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince el konuldu.

        47 bin 397 TL idari para cezası uygulanacak

        Olayla ilgili olarak A.Ç. isimli şahıs hakkında, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda 47 bin 397 TL idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapıldı.

        Eğirdir Gölü’nün su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı avcılık ve belgesiz su ürünleri nakline karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Yazılı Kanyon'da mahsur kalanlara dron ile ulaştırılan telsiz, kurtuluşun h...
        Yazılı Kanyon'da mahsur kalanlara dron ile ulaştırılan telsiz, kurtuluşun h...
        Isparta'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı Kaza anı güvenlik kamera...
        Isparta'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı Kaza anı güvenlik kamera...
        Isparta'da dolandırıcılık ve motosiklet hırsızlığı olaylarında 4 şüpheli ya...
        Isparta'da dolandırıcılık ve motosiklet hırsızlığı olaylarında 4 şüpheli ya...
        Isparta'da kanyondan kurtarılan 5 İHH gönüllüsü taburcu edildi
        Isparta'da kanyondan kurtarılan 5 İHH gönüllüsü taburcu edildi
        Eğitime geldikleri kanyonda kaybolan İHH gönüllüleri kurtarıldı (8)
        Eğitime geldikleri kanyonda kaybolan İHH gönüllüleri kurtarıldı (8)
        GÜNCELLEME 2 - Isparta'da kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü kurtarıldı
        GÜNCELLEME 2 - Isparta'da kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü kurtarıldı