Isparta'da trafik kazasında 1 uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Isparta'nın Uluborlu İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Aydoğmuş kurtarılamadı.

Kazada, Aydoğmuş ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 L 9149 plakalı otomobil, Senirkent-Uluborlu kara yolunda çarpıştı.

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