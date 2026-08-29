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        Isparta'da trafik kazasında 1 uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Isparta'da trafik kazasında 1 uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 L 9149 plakalı otomobil, Senirkent-Uluborlu kara yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Aydoğmuş ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Isparta'nın Uluborlu İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Aydoğmuş kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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