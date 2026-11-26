Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde geçen yıl çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Tezcan ailesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden ev sahibi oldu.

Yeşilyurt köyünde 2025 Eylül ayında çıkan yangında, Adem Tezcan'a ait ev kullanılamaz hale geldi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle yeniden inşa edilen ev, tamamlanarak aileye teslim edildi.

Başkan Başdeğirmen, beraberindeki heyetle Tezcan ailesini yeni evlerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Başdeğirmen, dayanışmanın önemine dikkati çekerek, "Belediyemizin parasıyla değil, imece usulü yaptık. Para veren, halı ve mobilya veren, pencere ve kapı yapan oldu. Zor duruma düşen vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi bizim için çok önemli. Yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Ev sahibi Adem Tezcan da destek verenlere teşekkür ederek, "Herkesten Allah razı olsun. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın." dedi.

Evin yapımına katkı sağlayan iş insanı Muhammet Korucu ise Isparta esnafı olarak ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.