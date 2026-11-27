Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, uzun yıllardır atıl durumda kalan bir bölgeyi daha şehre kazandırdı. Davraz Mahallesi'nde ‘Aqua Park' ismiyle bilinen alan yepyeni bir yaşam alanına dönüştürüldü. Başkan Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte açılışa gün sayan Tomurcuk Masal Park'ta incelemelerde bulundu.

Isparta Belediyesi, Davraz Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda olan eski adıyla Aqua Park olarak bilinen alanı Tomurcuk Masal Parkı ismiyle yeniden projelendirdi. Alanda çocukların keyifle vakit geçirebileceği etkinlik alanları oluşturuldu, spor sahaları yapıldı. Projede özellikle aileler de unutulmadı. Park içerisinde yürüyüş yolları oluşturuldu, kafeterya yapıldı.

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Çocuklar: "Başkanım açılış yapalım"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte Tomurcuk Masal Park'ta incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında alan dışındaki çocuklar Başkan Başdeğirmen'e büyük ilgi gösterdi. Çocuklar ‘Başkanım sizi çok seviyoruz. Başkanım açılış yapalım' dediler. Başkan Başdeğirmen, "Burasının mutfak dolapları eksik, kahve makineleri gelmedi. Onlar da tamamlanınca açılışı yapacağız" dedi. Çocuklar ‘en büyük başkan bizim başkan' diyerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e sevgilerini gösterdiler.

Gökgöz: "20 yıl sonra bu bölge mezbelelikten kurtarıldı"

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İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediyesi'nin yaklaşık 20 yıl sonra bu bölgeyi mezbelelikten kurtardığını söyledi. Bu alanın eski halini çok iyi bildiğini dile getiren Gökgöz, "Davraz Mahallemize ve Isparta'mıza böyle iradeyi ortaya koyarak burayı kazandırmasından dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyorum. Buranın farklı bir yaşam kalitesiyle birlikte hanım kardeşlerimize farklı bir konseptte hizmet vereceğini duymaktan da büyük mutluluk duydum. Şehrimizi güzelleştirmeye, değerine değer katmaya devam ediyoruz. Bu güzellikleri yaşamaya hep beraberce devam edeceğiz. İnşallah milletimizin desteği ve duası olduğu sürece hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Buradaki mekanın farklı eğlence alanları ve farklı spor mekanlarıyla donatıldığını görmekten büyük mutluluk duydum" dedi.

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Başkan Başdeğirmen: "2 cihazımız geldikten sonra açılışı yapacağız"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Mahallesi'nde eski adıyla Aqua Park alanının önceki halini bölgede yaşayan vatandaşların çok iyi bildiğini söyledi. Tomurcuk Masal Park adıyla bölgeye yeni bir soluk getirdiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, "Çocuklarımızın, kadınlarımızın ve ailelerimizin çok güzel vakit geçirebileceği bir alan haline getirdik. Çocuklarımız çok mutlu. Açılması için acele ediyorlar. Bitirdik, kafenin temizliğini yaptık. 2 tane koyacağımız cihaz kaldı. Onları da koyduktan sonra kısa süre içerisinde burayı da faaliyete geçireceğiz. Oyun salonları ve oyun alanlarıyla şehrimizin çok güzel yatırımlarından biri oldu. Çocukların kaykay, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği alanlar oluşturuldu. Çizgi film karakterlerinin figürlerini yaptık. Milletvekilimizle tesisi gezme imkanı bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

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Başkan Başdeğirmen, incelemenin ardından çocukların imza isteğini geri çevirmedi.