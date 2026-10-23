AK Parti Genel Sekreteri İnan İzmir'de konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de yürütecekleri çalışmalara ilişkin, "25 senenin bütün meselelerini 2,5 seneye nasıl sığdırdığımızı, bu 2,5 sene içerisinde nasıl bir çözüm iradesi ortaya koyduğumuzu hep beraber göreceğiz. Bütün sokaklarımızın nasıl yeşile, aydınlığa, millet bahçelerine kavuştuğunu hep beraber göreceğiz." dedi.

İnan, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Buca İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti davasının menzilinin uzun olduğunu söyledi.

Rekor oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceklerini ifade eden İnan, "Rekor bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki bugün Türkiye'de beşinci kol faaliyeti yürüten, İsrail'inden tutun da partimizi hedef alan bütün operasyonculara kadar, 2028'de sandıkta hak ettikleri cevabı vereceğiz. Biz, Cumhurbaşkanımızla birlikte bu mücadelede kavga ederek geldik. Çok çetin yollardan geldik. Biz partimizi darbecilere meze etmemişiz. Biz partimizi FETÖ'cü alçaklara meze etmemişiz. Biz partimizi sizin gibi sıtmalara, çakallara mı meze edeceğiz." diye konuştu.

REKLAM

İnan, fitnenin ve hesap yapmanın Özgür Özel ve arkadaşlarının işi olduğunu, kendi makamlarını her türlü hedefin önüne koyduklarını, 25 yıl boyunca İzmir'e menfaat yeri olarak baktıklarını ve onların hepsini tarihin çöplüğüne gönderdiklerini dile getirdi.

Karşılarında kimlerin olduğunu çok iyi bildiklerini söyleyen İnan, şunları kaydetti:

"Biz karşımızda kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Karşımızda Siyonist bir şebeke var. Bu Siyonist şebekeye ne bölgemizde ne sınır ötesinde, ne Orta Doğu'da istedikleri o hedefleri asla ve asla AK Parti, biz oldukça, liderlerimiz güçlü oldukça o hesapları bugüne kadar yırtıp attık. Bu saatten sonra da bu İsrail'in Siyonist şebekelerinde ortaya koyduğu tüm operasyonları da, ortaya koydukları tüm haritaları da AK Parti teşkilatları yırtıp atacaktır. Buna inancımız var. O nedenle biz kendi mahallemizde beşinci kol faaliyet yaptırmayız. Ülkemizde bu zamana kadar asla yaptırmadık. Şu saatten sonra da yaptırmayız."

REKLAM

- "İstanbul merkezli, rüşvet merkezli değil, İzmir merkezli siyaset yapın"

İnan, gelecek için Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini, terörden ve prangalarından kurtuldukları bir dönemi hep beraber inşa ettiklerini dile getirdi.

Her zaman İzmir'i ve İzmir'de yaşayan çocukları düşündüklerine dikkati çeken İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"25 senenin bütün meselelerini 2,5 seneye nasıl sığdırdığımızı, bu 2,5 sene içerisinde nasıl bir çözüm iradesi ortaya koyduğumuzu hep beraber göreceğiz. Bütün sokaklarımızın nasıl yeşile, aydınlığa, millet bahçelerine kavuştuğunu hep beraber göreceğiz. Bunu yakından göreceksiniz. Biz ilçe belediyelerinde, o ilçelere yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmalarında, ilçelerimizin menfaatine olacak bütün çalışmalarda AK Parti olarak her zaman destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bugün bütün Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ve ilçe belediye meclisi üyelerine seslenmek istiyorum. İstanbul merkezli, rüşvet merkezli değil, İzmir merkezli siyaset yapın. Buca merkezli siyaset yapın. İzmirliler sizi belirli siyasi yankesicilerin çıkarlarına hizmet edin diye meclis üyesi seçmedi. İzmirliler sizi İzmir'in sokaklarına, Buca'nın sokaklarına, Buca'nın çocuklarına hizmet edin diye seçti. O nedenle bütün siyasi partilere diyorum ki, dışlamak, ötekileştirmek bizim kitabımızda yok. Herkesi ama herkesi kucaklayacağız."