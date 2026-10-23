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        Eyyüp Kadir İnan: Sandıkta herkese ama herkese hak ettikleri cevabı vereceğiz

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bu teşkilatlar; kadın kollarımız, AK Gençler liderini, Genel Başkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı 2028'de öyle bir rekorla cumhurbaşkanı seçecek ki, bugün Türkiye'de İsrail'den tutun tüm alçaklara, partimizi hedef alan tüm operasyonculara kadar sandıkta herkese ama herkese hak ettikleri cevabı vereceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Eyyüp Kadir İnan: Sandıkta herkese ama herkese hak ettikleri cevabı vereceğiz

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bu teşkilatlar; kadın kollarımız, AK Gençler liderini, Genel Başkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan’ı 2028'de öyle bir rekorla cumhurbaşkanı seçecek ki, bugün Türkiye'de İsrail'den tutun tüm alçaklara, partimizi hedef alan tüm operasyonculara kadar sandıkta herkese ama herkese hak ettikleri cevabı vereceğiz" dedi.

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen AK Parti Buca İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli ve parti teşkilatı katıldı. Toplantıda konuşan Eyyüp Kadir İnan, “Bu teşkilatlar; kadın kollarımız, AK Gençler liderini, Genel Başkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan’ı 2028'de öyle bir rekorla cumhurbaşkanı seçecek ki bugün Türkiye'de İsrail'den tutun tüm alçaklara, partimizi hedef alan tüm operasyonculara kadar sandıkta herkese ama herkese hak ettikleri cevabı vereceğiz" dedi.

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        ‘BİZİM LİDERİMİZ ÖZGÜR GAZZE DEDİ’

        ‘Biz partimizi darbecilere meze etmemişiz’ diye konuşan İnan sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Biz partimizi sizin gibi sırtlanlara, çakallara mı meze edeceğiz. Bizim teşkilatımızın içerisinde fitne fücur olmaz. Fitne, hesap Özgür Özel ve arkadaşlarının işi. 25 sene önce bu şerefe bir menfaat yeri olarak baktılar, onların hepsini tarihin çöpüne gönderdik. Bugün AK Parti, Ege'nin incisi ve Ege'nin buradaki Cumhur İttifakı’nın İzmir kalesi pozisyonuna gelmiştir. Bu sizin başarınızdır. Diğer dünya liderleri nesli tükenen balinalardan bahsederken, bizim liderimiz her Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığında Suriyeli mazlumlardan bahsetti. Bizim liderimiz 'özgür Gazze' dedi, 'özgür Filistin' dedi ve ‘Filistinli kadınlar, Filistinli gençler özgürlüğüne kavuşuncaya kadar ben bu mücadeleyi bu kürsülerden devam ettireceğim’ dedi. O nedenle biz, karşımızda kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Karşımızda siyonist bir şebeke var. AK Parti olduğu süre boyunca, bu siyonist şebekeye ne bölgemizde, ne sınır ötesinde, ne Ortadoğu'da, istedikleri o hedefleri yırttık attık. Bu saatten sonra da İsrail’in, siyonist şebekelerin ortaya koyduğu bütün operasyonları, çizdikleri bütün haritaları AK Parti teşkilatları yırtıp atacaktır. Buna inancımız var. O nedenle biz kendi mahallemizde beşinci kol faaliyeti yaptırmayız. Ülkemizde bugüne kadar asla yaptırmadık, bundan sonra da yaptırmayız. Geleceğimiz için Terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah terörden ve prangalarımızdan kurtulduğumuz bir dönemi hep beraber inşa ediyoruz.”

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        ‘TÜRKİYE HER ALANDA BÜYÜYEREK YOLUNA DEVAM EDECEK’

        Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin her alanda büyüyerek, katbekat güçlenerek yoluna devam edeceğini belirten İnan şunları söyledi:

        “Bize hiçbir zaman sınır çizemediler. Bize hiçbir zaman istikamet çizemediler. Biz AK Parti olarak milletimizden aldığımız güçle her zaman milletimizin hakkını, hukukunu koruduk. Her zaman ümmetin haklı itirazını dile getiren bir siyasi hareket olduk. Bunu Türkiye’de de yaptık, bütün mazlum coğrafyalar içinde de yaptık. Ama günü geldiğinde bunu şehrimiz için de yaptık. Biz her zaman İzmir'imizi düşündük. Biz her zaman İzmir’de yaşayan çocuklarımızı düşündük. Göreceksiniz; 25 senenin bütün meselelerini 2,5 seneye nasıl sığdırdığımızı, bu 2,5 sene içerisinde nasıl bir çözüm iradesi ortaya koyduğumuzu hep beraber göreceğiz. Buca’da, İzmir’de bütün sokaklarımızın nasıl yeşile, aydınlığa, millet bahçelerine kavuştuğunu hep beraber göreceğiz.”

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        ‘İZMİR MERKEZLİ SİYASET YAPSINLAR’

        ‘Biz ilçe belediyelerinde, o ilçelere yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmalarında, ilçelerimizin menfaatine olacak bütün çalışmalarda AK Parti olarak her zaman destek verdik’ diyen İnan şöyle devam etti:

        “Ama bugün bütün büyükşehir belediye meclisi üyelerine ve ilçe belediye meclisi üyelerine seslenmek istiyorum, İstanbul merkezli, rüşvet merkezli değil; İzmir merkezli siyaset yapın. Buca merkezli siyaset yapın. İzmirliler sizi belirli siyasi yankesicilerin çıkarlarına hizmet edin diye meclis üyesi seçmedi. İzmirliler sizi İzmir’in sokaklarına, Buca’nın sokaklarına, Buca’nın çocuklarına hizmet edin diye seçti. Dışlamak bizim kitabımızda yok. Herkesi ama herkesi kucaklayacağız. Hangi siyasi partiden olursa olsun, geçmişe sünger çekeceğiz. Tek bir şartımız var: İzmir merkezli siyaset yapsınlar.”

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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