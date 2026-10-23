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        Aliağa'da kariyer ve iş fuarı düzenlendi

        Aliağa Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle ilçede Kariyer ve İş Fuarı düzenlendi. 45 firmanın katıldığı fuar, işverenlerle iş arayan vatandaşları ve öğrencileri bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Aliağa'da kariyer ve iş fuarı düzenlendi

        Aliağa Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle ilçede Kariyer ve İş Fuarı düzenlendi. 45 firmanın katıldığı fuar, işverenlerle iş arayan vatandaşları ve öğrencileri bir araya getirdi.

        Aliağa Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen fuara ilgi yoğun oldu. Fuara Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Belediye Başkanı Serkan Acar, Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdür Yardımcısı İbrahim Ay, kurum müdürleri, oda temsilcileri, işveren temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Aliağa’daki okulların da davet edildiği fuar, iş arayan vatandaşlarla işverenler arasında doğrudan iletişim kurulmasına ve gençlerin kariyer fırsatlarını yakından tanımasına imkan sağladı. Katılımcılar, firmaların faaliyet alanları ve istihdam olanakları hakkında bilgi alırken, iş başvurusu yapma ve işverenlerle doğrudan görüşme fırsatı buldu.

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        Başkan Serkan Acar: "Gençlerimizin hayallerine, hedeflerine ve geleceğine katkı aunabilmek için bir aradayız"

        Fuarın açılışında konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın sanayisi, limanları ve üretim gücüyle önemli bir ticaret merkezi olduğunu vurguladı. "Bugün gençlerimizin hayallerine, hedeflerine ve geleceğine katkı sunabilmek için bir aradayız." diyen Başkan Serkan Acar, kentin bu gücünü geleceğe taşıyabilmek için bilgi, yetenek, teknoloji ve nitelikli insan kaynağının bir arada değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kariyer ve İş Fuarı ile iş dünyasını gençlerle buluşturmayı, iş arayan vatandaşları iş fırsatlarıyla tanıştırmayı ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Serkan Acar, organizasyonda emeği geçen kurumlara, iş dünyasının temsilcilerine, öğretmenlere ve katkı sunan herkese teşekkür ederek fuarın verimli geçmesini ve yeni iş fırsatlarına vesile olmasını diledi.

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        İşkur’dan Aliağa’nın istihdam potansiyeline vurgu

        Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdür Yardımcısı İbrahim Ay ise konuşmasında, fuarın işçi ve işverenleri bir araya getirme amacı taşıdığını belirterek Aliağa’nın yüksek istihdam potansiyeline dikkat çekti. İŞKUR olarak ilçenin bu potansiyelini değerlendirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ay, fuara katılan 45 işverene ve organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti. Ay, fuarın iş arayan vatandaşlar ve öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek katılımcıların işverenlerle doğrudan görüşebileceklerini, iş kolları hakkında bilgi alabileceklerini ve özgeçmişlerini firmalara iletebileceklerini de kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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