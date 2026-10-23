Karabağlar'da "Ailemle Oyun Oynuyorum Şenliği" düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, Şube Müdürü İsmet Acar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinlikte, oyun alanında dayanışma ve birlikte başarma duyguları öne çıktı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geleneksel oyun kültürünün yaşatılması ve ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesinin amaçlandığı şenlikte, öğrenciler ile veliler akıl ve zeka oyunları oynadı, halat çekti.

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