Hız ihlali yaptığı görüntüleri sanal medyada paylaşan sürücüye 25 bin TL ceza

İZMİR'de, otoyolda 314 kilometre hız yapan ve bu görüntüleri sanal medyadan paylaşan sürücüye 25 bin TL ceza kesildi.

İzmir'de önceki gün otoyolda otomobiliyle 314 kilometre hız yapan sürücü, o anları kayda alıp, sanal medyada paylaştı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine çalışma başlattı. Sürücünün M.Ş.Ş. (31) olduğu belirlendi. Sürücü hakkında 'trafik kural ihlaline özendiren görüntüleri alenen yayması' nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 25 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.