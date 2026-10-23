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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Hız ihlali yaptığı görüntüleri sanal medyada paylaşan sürücüye 25 bin TL ceza

        Hız ihlali yaptığı görüntüleri sanal medyada paylaşan sürücüye 25 bin TL ceza

        İZMİR'de, otoyolda 314 kilometre hız yapan ve bu görüntüleri sanal medyadan paylaşan sürücüye 25 bin TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Hız ihlali yaptığı görüntüleri sanal medyada paylaşan sürücüye 25 bin TL ceza

        İZMİR'de, otoyolda 314 kilometre hız yapan ve bu görüntüleri sanal medyadan paylaşan sürücüye 25 bin TL ceza kesildi.

        İzmir'de önceki gün otoyolda otomobiliyle 314 kilometre hız yapan sürücü, o anları kayda alıp, sanal medyada paylaştı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine çalışma başlattı. Sürücünün M.Ş.Ş. (31) olduğu belirlendi. Sürücü hakkında 'trafik kural ihlaline özendiren görüntüleri alenen yayması' nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 25 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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