İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 63 kilo 25 gram skank ile 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 12 şüpheli ise gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ile Muğla'da eş zamanlı operasyon yaptı. 20 Ekim 2026 günü yapılan baskınlarda 63 kilo 25 gram skank ile 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.