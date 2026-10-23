BRTK'den Türkiye'deki çifte vatandaşlara Bulgaristan'daki seçimler için "Oy kullanın" çağrısı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Birol Özkardeşler, Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Özkardeşler, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü düzenlenecek seçimlere katılımın vatandaşlık sorumluluğunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

"Ülkemizde ve İzmir'imizde yaşayan, Bulgaristan çifte vatandaşlığına sahip tüm hemşehrilerimizi, gerçekleştirilecek Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanarak demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz." ifadesini kullanan Özkardeşler, şunları kaydetti:

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"İzmir'de hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı 8 noktada oy kullanılacak. Sandığa atılan her oy, vatandaşlık sorumluluğunun ve demokratik katılımın önemli bir ifadesidir. Balkanlar'daki köklerimizle bağlarımızı korumak, sesimizi duyurmak ve geleceğe katkı sunmak için sandığa gidelim, demokratik hakkımızı kullanalım."