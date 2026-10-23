Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri BRTK'den Türkiye'deki çifte vatandaşlara Bulgaristan'daki seçimler için "Oy kullanın" çağrısı

        BRTK'den Türkiye'deki çifte vatandaşlara Bulgaristan'daki seçimler için "Oy kullanın" çağrısı

        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Birol Özkardeşler, Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        BRTK'den Türkiye'deki çifte vatandaşlara Bulgaristan'daki seçimler için "Oy kullanın" çağrısı

        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Birol Özkardeşler, Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

        Özkardeşler, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü düzenlenecek seçimlere katılımın vatandaşlık sorumluluğunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

        "Ülkemizde ve İzmir'imizde yaşayan, Bulgaristan çifte vatandaşlığına sahip tüm hemşehrilerimizi, gerçekleştirilecek Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanarak demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz." ifadesini kullanan Özkardeşler, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "İzmir'de hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı 8 noktada oy kullanılacak. Sandığa atılan her oy, vatandaşlık sorumluluğunun ve demokratik katılımın önemli bir ifadesidir. Balkanlar'daki köklerimizle bağlarımızı korumak, sesimizi duyurmak ve geleceğe katkı sunmak için sandığa gidelim, demokratik hakkımızı kullanalım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Menemen'de okul kantinlerine sıkı denetim
        Menemen'de okul kantinlerine sıkı denetim
        Kalbi dakikada 250'nin üzerinde attı, ablasyon tedavisiyle hayata tutundu
        Kalbi dakikada 250'nin üzerinde attı, ablasyon tedavisiyle hayata tutundu
        Göztepe'de Akonnor ritmini buldu
        Göztepe'de Akonnor ritmini buldu
        Damla sakızında hasat heyecanı: Kilosu 50 bin liradan satılıyor
        Damla sakızında hasat heyecanı: Kilosu 50 bin liradan satılıyor
        Ortaokul öğrencileri, yaralı kedi 'Kurabiye'nin tedavisi için harçlıklarını...
        Ortaokul öğrencileri, yaralı kedi 'Kurabiye'nin tedavisi için harçlıklarını...
        Menemen FK çıkış arıyor
        Menemen FK çıkış arıyor