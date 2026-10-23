Menemen'de okul kantinlerine sıkı denetim

Menemen Belediyesi zabıta ekipleri her dönem olduğu gibi bu yıl da ekiplerle okul kantinlerini denetledi. Yapılan çalışmada, satılan ürünlerin son kullanma tarihlerinden hijyene kadar birçok başlıkta işletmelerin, yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği incelendi.

Menemen Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığı adına denetimlerini sürdürürken, öğrenci sağlığı adına eğitim kurumları özelinde de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde denetim gerçekleştirdi. Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen denetimde, satılan ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketleri ile birlikte kantinlerin hijyen kurallarına dikkat edip etmediğine ilişkin incelemeler yapıldı. Ayrıca kantin personellerinin eldiven ve bone kullanımı da kontrol edilerek, okullarda satışa yasaklı ürünlerin raflarda olup olmadığına bakıldı. Kurallara uygun hareket eden işletmecilere teşekkür edilirken, az sayıdaki eksik ve yanlışa dair de gerekli tutanaklar tutuldu. Denetimlerin önümüzdeki süreçte de periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

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"Öğrencilerimiz kırmızı çizgimiz"

Okullarda yapılan denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz önemi her zaman belirtiyor ve bu yönde gerek yeni tesisler açarak, gerekse de hizmet çeşitlilik ve kalitemizi en üst düzeyde sunarak, öğrenci ve velilerimizin yanında oluyoruz. Bu kapsamda geleceğimiz olan evlatlarımızın herhangi bir sağlık problemi yaşamaması adına zabıta ekiplerimiz, okullarımızda sıkı bir çalışma gerçekleştirdi. Az sayıda işletmede giderilmesi gereken hususlar olsa da genele baktığımızda esnafımızın, ahilik kültürüne uygun hareket ettiğini görmekten mutluluk duyduk. Bu kapsamda kurallara ve hijyene özen gösteren kantincilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.