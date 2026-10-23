Ataşehir ve Harmandalı'da yollar asfaltlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri trafik yoğunluğunun fazla olduğu Çiğli’nin Ataşehir Mahallesi’ndeki yol yenileme çalışmaları kapsamında asfalt serimine başladı. Harmandalı ile Menemen Ulukent arasındaki üç kilometrelik güzergahta ise yenileme çalışmalarında sona gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON ekipleri, Çiğli ve Menemen’de asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çiğli’de Ataşehir Mahallesi’nin yolları yenilenirken Harmandalı güzergahındaki çalışmalar da tamamlanma aşamasına geldi.

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Ataşehir’de asfalt serimi

Hastaneler ve eğitim kurumları başta olmak üzere çok sayıda kurumun bulunduğu, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu Ataşehir Mahallesi’nde yenileme çalışması başlatıldı. 8211/8 ve 8216 sokaklarda bir kilometreyi aşan yol kesiminde asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmayla, Çiğli tramvayının Flamingo Durağı ile 8229/1 Sokak’taki sağlık kuruluşları arasında ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Harmandalı yolunda sona gelindi

Ataşehir’deki çalışmaların yanı sıra Menemen Ulukent ile Çiğli Harmandalı arasındaki güzergahta da yol yenileme çalışmaları sürüyor. İZBETON ekipleri, Menemen 1. Cadde kesişiminden Harmandalı girişine kadar uzanan güzergahta, gidiş ve geliş yönlerinde her biri 1,5 kilometre olmak üzere toplam üç kilometrelik yolu yeniliyor. Harmandalı Mezarlığı’nın da bulunduğu ve yeni konutların yoğunlaştığı bölgede ulaşım konforunu artırmayı amaçlayan çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.