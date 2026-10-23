Altay, Balıkesirspor ile karşılaşacak
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehirspor'a 4-1 mağlup olan Altay yarın deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin stadının bakımda olması nedeniyle Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak 8'inci hafta mücadelesinde Murat Demir düdük çalacak. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı İsa, sakatlığı bulunan Caner, Arif ve Ferhat forma giyemeyecek. Ağrıları olan Yunus Efe ile Salih'in durumu maç saatinde netleşecek. Balıkesirspor'da kırmızı kart cezalısı Ferit kadroda yer almayacak. Ligde iç sahada 3'te 3 yapan Balıkesirspor 13 puanla 7'nci sırada, son 2 deplasman maçını kazanan Altay ise 9 puanla 11'inci basamakta yer alıyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehirspor'a 4-1 mağlup olan Altay yarın deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin stadının bakımda olması nedeniyle Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak 8'inci hafta mücadelesinde Murat Demir düdük çalacak. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı İsa, sakatlığı bulunan Caner, Arif ve Ferhat forma giyemeyecek. Ağrıları olan Yunus Efe ile Salih'in durumu maç saatinde netleşecek. Balıkesirspor'da kırmızı kart cezalısı Ferit kadroda yer almayacak. Ligde iç sahada 3'te 3 yapan Balıkesirspor 13 puanla 7'nci sırada, son 2 deplasman maçını kazanan Altay ise 9 puanla 11'inci basamakta yer alıyor.
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