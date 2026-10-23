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        Açık kalp ameliyatına gerek kalmadan mitral kapak onarımı gerçekleştirildi

        İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez MitraClip yöntemiyle, açık kalp ameliyatına gerek duyulmadan mitral kapak onarımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Açık kalp ameliyatına gerek kalmadan mitral kapak onarımı gerçekleştirildi

        İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez MitraClip yöntemiyle, açık kalp ameliyatına gerek duyulmadan mitral kapak onarımı gerçekleştirildi.

        İleri düzey girişimsel kardiyoloji uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen bu işlemle, ciddi mitral kapak yetersizliği bulunan bir hastaya Transkateter Uçtan Uca Mitral Kapak Onarımı (MTEER) yöntemiyle müdahale edildi. İşlem, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ve Kardiyoloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Oktay Şenöz öncülüğünde, Doç. Dr. Zeynep Yapan Emren, Doç. Dr. Fatih Sivri, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Demir, Dr. Öğr. Üyesi Ecem Gürses ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl Başkurt’tan oluşan kardiyoloji ekibi tarafından gerçekleştirildi.

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        Özellikle açık kalp ameliyatı açısından yüksek risk taşıyan ve anatomik olarak uygun hastalarda uygulanabilen MitraClip yöntemi, kasık toplardamarından ilerletilen özel bir kateter aracılığıyla mitral kapak yaprakçıklarının klips sistemiyle birbirine yaklaştırılmasını ve kapaktaki kan kaçağının azaltılmasını hedefleyen modern bir tedavi yöntemi. Uygulama, göğüs kafesi açılmadan ve kalp durdurulmadan gerçekleştiriliyor.

        Kardiyoloji, ekokardiyografi ve anestezi ekiplerinin multidisipliner iş birliğiyle gerçekleştirilen bu önemli girişim, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ileri düzey yapısal kalp hastalıklarının tedavisindeki kapasitesinin geliştirilmesi açısından önemli bir kazanım oldu.

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        İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, gerçekleştirilen başarılı girişime ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Üniversitemiz Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez uygulanan MitraClip yöntemi, sağlık alanında ulaştığımız bilimsel ve teknolojik yetkinliğin önemli bir göstergesidir. Hastalarımıza modern, güvenilir ve yenilikçi tedavi seçenekleri sunmak, üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu önemli başarının hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm akademisyenlerimizi, hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Üniversite olarak sağlık alanındaki bilimsel çalışmalarımızı ve ileri teknolojiye dayalı tedavi uygulamalarımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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