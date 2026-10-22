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        Kemalpaşa'da yere düşen Türk bayrağını kaldıran öğrenciye kaymakamdan tebrik

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Bayrak Yürüyüşü sırasında yere düşen Türk bayrağını kaldırıp öpen lise öğrencisi, Kaymakam Okan Daştan tarafından tebrik edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Kemalpaşa'da yere düşen Türk bayrağını kaldıran öğrenciye kaymakamdan tebrik

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Bayrak Yürüyüşü sırasında yere düşen Türk bayrağını kaldırıp öpen lise öğrencisi, Kaymakam Okan Daştan tarafından tebrik edildi.

        Kaymakam Daştan, yürüyüş sırasında yere düşen Türk bayrağını kaldırıp öpen Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Harun Orhan'ı makamında ağırladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse'nin de katıldığı ziyarette Daştan, öğrenciye Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

        Öğrencinin örnek davranışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Daştan, Türk bayrağının milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti.

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        Bayrağa gösterilen saygının milletin ortak değerlerine duyulan sevginin ifadesi olduğunu kaydeden Daştan, "Öğrencimizin sergilediği bu anlamlı davranış bizleri gururlandırmıştır. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, bu değerleri yaşatan evlatlarımızın yetişmesi hepimiz için büyük bir mutluluktur. Öğrencimizi bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyor, kendisine eğitim hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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