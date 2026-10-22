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        Göztepe, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Göztepe, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alan oyunuyla tamamladı.

        Göztepe ile Çorum FK, 25 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

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