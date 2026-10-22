Yere düşen Türk bayrağını öpüp başına koyan liseli öğrenciye makamda kabul

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Bayrak Yürüyüşü sırasında yere düşen Türk bayrağını öperek başına koyan lise öğrencisi Muhammed Harun Orhan, Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan tarafından makamında kabul edildi. Kaymakam Daştan, sergilediği örnek ve duyarlı davranıştan dolayı tebrik ettiği lise öğrencisine teşekkür ederek başarılar diledi.

Kemalpaşa'da düzenlenen bayrak yürüyüşü sırasında yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak öpüp başına koyan Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Harun Orhan, Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan tarafından makamında kabul edildi.

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Kabulde konuşan Kaymakam Daştan bu değerleri yaşatan ve gelecek nesillere aktaran gençlerin yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak Muhammed Harun Orhan'ı tebrik etti.