AK Parti Genel Sekreteri İnan, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İzmir'in yıllardır beklediği adımları atmak, şehrimizin önünde yeni bir kalkınma dönemi açmak için bütün kadrolarımızla sorumluluk alıyoruz." dedi.

İnan, Ege Bölgesi Sanayi Odasını (EBSO) ziyaret etti, yönetim kurulu başkanlığına seçilen Mustafa Karabağlı, meclis başkanlığına seçilen Fatih Aracı, yeni yönetim kurulu ve meclis üyelerini kutladı.

İzmir'de ortaya konulan birlikteliğin karşılığını şehrin fabrikalarında, üretiminde, ihracatında ve insanının refahında görmek için çalışacaklarını kaydeden İnan, şöyle konuştu:

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"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İzmir'in yıllardır beklediği adımları atmak, şehrimizin önünde yeni bir kalkınma dönemi açmak için bütün kadrolarımızla sorumluluk alıyoruz. İzmir'imize yatırım yapan, istihdam sağlayan, şehrimizin adını dünya pazarlarına taşıyan her sanayicimizin yanında olmak bizim siyasi sorumluluğumuzdur. Vakit, İzmir için hep birlikte çalışma vakti."

EBSO Başkanı Karabağlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.