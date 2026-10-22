İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.
Aramalarda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de Ufuk Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında 62 bin 384 uyuşturucu hapa ele konuldu.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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