İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de Ufuk Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında 62 bin 384 uyuşturucu hapa ele konuldu.

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