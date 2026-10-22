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        İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

        Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

        Aramalarda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de Ufuk Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında 62 bin 384 uyuşturucu hapa ele konuldu.

        Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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