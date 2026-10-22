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        Muhtarlar Konfederasyonu temsilcileri ile Adm ve Gdz Elektrik temsilcileri İzmir'de buluştu

        Adm ve Gdz Elektrik, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve Ege Bölgesi muhtar temsilcileri ile İzmir'de buluştu. Buluşmada, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların beklentileri değerlendirilirken karşılıklı dayanışmanın önemi vurgulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Muhtarlar Konfederasyonu temsilcileri ile Adm ve Gdz Elektrik temsilcileri İzmir'de buluştu

        Adm ve Gdz Elektrik, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve Ege Bölgesi muhtar temsilcileri ile İzmir’de buluştu. Buluşmada, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların beklentileri değerlendirilirken karşılıklı dayanışmanın önemi vurgulandı.

        Adm ve Gdz Elektrik’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Taylan, Konak Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Çan ile Aydın’dan Efeler Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Funda Senemre, Nazilli Altıntaş Mahallesi Muhtarı Bahar Beşer, Nazilli Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Nimet Arığ ve Didim Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özlem Dinçsoy katıldı.

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        Buluşmada Adm Elektrik Dağıtım Operasyon Direktörü Ali Coşkun, Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım Müşteri ve Destek Hizmetleri Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Bölge Müdürleri Taner Yazıcı ve İbrahim Aksakal, Müşteri Deneyimi Müdürü Fatma İyilikçi ile kurumsal iletişim ve paydaş ilişkileri ekipleri de yer aldı.

        Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını kurumlara ulaştıran ve sahada yürütülen çalışmaların vatandaşlarla buluşmasını sağlayan önemli paydaşlar olduğu vurgulandı. Şirket temsilcileri, muhtarların çalışmalarına sundukları destek ve katkılar için teşekkür ederken muhtar temsilcileri de mahallelerinde gerçekleştirilen hizmetler, taleplerinin değerlendirilmesi ve sürdürülen iletişim dolayısıyla şirket ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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        "Hayat için enerji" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Adm ve Gdz Elektrik, muhtarlarla kurduğu güçlü iletişimi geliştirerek mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımını sürdüreceğini belirtti.

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