Emekli astsubay, tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü

Olay, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Emekli astsubay B.G. ile kardeşi Ali Aytekin Güvenç arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.G., kardeşini tabancayla ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ali Aytekin Güvenç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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