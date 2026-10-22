Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti

İzmir'in Çiğli ilçesinde emekli astsubay oldukları öğrenilen iki kardeş arasında çıkan kavgada, ağabeyin silahını ateşlemesi sonucu kardeşi Ali Aytekin G. (62) hayatını kaybetti.

Acı olay bu sabah saat 08.00 sıralarında Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Bilgetekin G. (65) ile kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G. (62) arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavga eden kardeşlerden Bilgetekin G. tabancasını ateşeyerek kardeşini vurdu. Aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içerisinde yere yığılan Ali Aytekin G. hayatını kaybetti. Ağabeyi Bilgetekin G. olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı.

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Bu arada, Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.