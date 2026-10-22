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        Karşıyaka'dan Başkan Tugay'a stat ziyareti

        İZMİR'in 114 yıllık en eski kuruluşlu spor kulübü Karşıyaka'nın senelerdir beklediği yeni stadının yapımıyla ilgili süreç devam ederken yeşil-kırmızılı yönetim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Karşıyaka'dan Başkan Tugay'a stat ziyareti

        İZMİR'in 114 yıllık en eski kuruluşlu spor kulübü Karşıyaka'nın senelerdir beklediği yeni stadının yapımıyla ilgili süreç devam ederken yeşil-kırmızılı yönetim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti.

        Başkan Yiğit Tusder, Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya ve yönetimin katıldığı toplantının ana gündem konusunun 11 yıl önce yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin arazisine yapılması beklenen Zübeyde Hanım Stadı olduğu bildirildi. Stadın yapımını üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen zemin etüdü ihalesinin sonuçlandığı projede 120 günlük etüt sürecinin ardından inşaat ihalesi beklenecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönetime, yeşil-kırmızılı camianın hayali olan Zübeyde Hanım Stadı için sürecin sorunsuz ilerlediğinin bilgisini verdiği öğrenildi. Başkan Cemil Tugay, ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü’nün geleceği için yapılacak tüm projelere İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tam destek vereceğini de yönetim kuruluna iletti.

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        Karşıyaka resmi sanal medya hesaplarından ziyaretini şu ifadelerle paylaştı:

        "Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulumuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sayın Cemil Tugay, Karşıyaka Stadı’nın yapımına ilişkin sözünü yineleyerek stadımızın yanı sıra Karşıyaka’mızın gelişimine katkı sağlayacak diğer projeler konusunda da sürece yönelik desteğini ifade etti. Karşıyaka camiasına gösterdiği ilgi, stadımızın yapım sürecine ve kulübümüzün geleceğine katkı sunacak projelere verdiği destek için kendisine teşekkür ederiz. Karşıyaka’mızın geleceği, stadımız ve tüm projelerimiz için el ele, hep birlikte!"

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