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        Altay'da sakatlıklar can sıktı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak Altay'da sakatların sayısının yükselmesi keyifleri kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Altay'da sakatlıklar can sıktı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak Altay'da sakatların sayısının yükselmesi keyifleri kaçırdı.

        Siyah-beyazlılarda geçen haftaki Eskişehirspor maçında kasığındaki ağrıları nedeniyle görev yapamayan sol kanat Caner Baycan ile darbeye bağlı tendon sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan santrfor Ferhat Öncel’in tedavilerinin 1'er hafta daha devam edeceği, bileğinden sakatlığı bulunan stoper Arif Yanarlı’nın ise 2 hafta daha takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Bu 3 futbolcunun yanı sıra Eskişehirspor randevusunda sakatlanan 3 oyuncudan 2'sinin durumu belirsizliğini koruyor. Maçın uzatma bölümünde sahayı sedyeyle terk eden sağ bek Anıl Serhan'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken, sol bek Salih Oktay’ın kasığında, stoper Yunus Efe Sarıka'nın ise dizinde sıkıntı olduğu ifade edildi. Bu iki futbolcunun durumu maç saattinde netlik kazanacak. Altay'da kırmızı kart cezalısı ön libero İsa Toygar Ekinci de Balıkesirspor karşısında görev yapamayacak.

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