İzmir'de öğrenciler zeka oyunları turnuvasında buluştu
İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen zeka oyunları turnuvasının finalinde 180 öğrenci buluştu.
İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen zeka oyunları turnuvasının finalinde 180 öğrenci buluştu.
İzmir Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İzmir Zeka Oyunları Projesi kapsamında gerçekleştirilen turnuvanın finali, Konak Atatürk Meydanı'nda gerçekleşti.
"Maarifin kalbinde oyun" temasıyla düzenlenen etkinliğe, okul ve ilçe turnuvalarında dereceye giren çeşitli kademelerden 180 öğrenci katıldı.
Öğrenciler mangalada karşı karşıya geldi.
Öğrenci ve öğretmenlerin kırmızı-beyaz renkli kıyafetlerle katıldığı etkinlikte, gönüllü 100 hakem görev aldı.
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