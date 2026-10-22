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        İki kardeşin selde sürüklenen otomobilde ölümüne ilişkin sanıklara ikişer kez 25 yıla kadar hapis istemi

        GÖKHAN DÜZYOL - İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki Nergiz ve Balımnaz Türkkal'ın ölümüne ilişkin, araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan T.D. ve D.Y. hakkında, kazanın ardından sağlık, kolluk ve arama kurtarma ekiplerine zamanında haber vermeyerek iki kardeşin ölümüne neden oldukları iddiasıyla dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
        İki kardeşin selde sürüklenen otomobilde ölümüne ilişkin sanıklara ikişer kez 25 yıla kadar hapis istemi

        GÖKHAN DÜZYOL - İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki Nergiz ve Balımnaz Türkkal'ın ölümüne ilişkin, araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan T.D. ve D.Y. hakkında, kazanın ardından sağlık, kolluk ve arama kurtarma ekiplerine zamanında haber vermeyerek iki kardeşin ölümüne neden oldukları iddiasıyla dava açıldı.

        Oğlananası Mahallesi Yarendere mevkisinde 5 Şubat 2026'da otomobilin selde sürüklenerek dere yatağına düşmesi sonucu Nergiz Türkkal (21) ve kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) ölümüne ilişkin araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan T.D. (33) ve D.Y. (28) hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

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        Sanıklar D.Y. ve T.D. hakkında "ihmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan ikişer kez 10'ar yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanıkların olaydan önce restoranda alkol aldıktan sonra T.D'nin kullandığı otomobille yola çıktıkları, yoğun yağış nedeniyle debisi yükselen dere üzerindeki menfezden geçmeye çalıştıkları sırada aracın sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

        Sürücü T.D'nin, yükselen dere suyunu görmesine rağmen yol ve hava koşullarına uygun hızda seyretmediği, tehlikeyi öngörerek ilerlemekten vazgeçmesi gerekirken menfezden geçmeye çalıştığı ifade edilen iddianamede, aracın suya kapılması sonucu Nergiz ve Balımnaz Türkkal'ın araçtan çıkamadıkları kaydedildi.

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        - İhbar yapılması halinde kardeşlerin kurtarılabileceği değerlendirildi

        İddianamede, araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan 2 sanığın, kazanın ardından sağlık, kolluk ve arama kurtarma ekiplerine haber vermeden olay yerinden ayrıldıkları belirtildi.

        D.Y'nin yaklaşık 14-15 saat sonra kolluk kuvvetlerine başvurduğu, T.D'nin ise olaydan 4 gün sonra teslim olduğu belirtilen iddianamede, zamanında ihbarda bulunulması halinde iki kardeşin sağ olarak kurtarılma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

        Ayrıca T.D'nin kazadan 4 gün sonra teslim olması nedeniyle alkol raporu alınamadığı belirtilerek, sürücünün kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu değerlendirildi.

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        İddianamede, D.Y'nin de kazanın ardından sağlık, kolluk ve arama kurtarma ekiplerine haber vermeyerek olay yerinden ayrıldığı, zamanında bildirimde bulunmaması nedeniyle ölüm neticesinden sorumlu tutulduğu belirtildi.

        Savcılık, 2 sanığın da yükümlü oldukları davranışları yerine getirmeyerek ölümlere neden olduklarını değerlendirerek, cezalandırılmalarını talep etti.

        - Olay

        Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağına 5 Şubat 2026'da selde sürüklenen bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekipler, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz Türkkal (21) ve kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) cansız bedenlerine ulaşmıştı.

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        Olayın ardından kaçan sürücü T.D. (33) ile otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan D.Y. (28) gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden T.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, serbest bırakılan D.Y. ise daha sonra yeniden gözaltına alınıp cezaevine gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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