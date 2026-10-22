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        İzmir'de bir kişi kardeşini silahla öldürdü

        İzmir'in Çiğli ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:04 Güncelleme:
        İzmir'de bir kişi kardeşini silahla öldürdü

        İzmir'in Çiğli ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Mimar Sinan Caddesi'nde Bilgetekin G. (65) ile kardeşi Ali Aytekin G. (62) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Bilgetekin G. tabancayla kardeşine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede Ali Aytekin G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Bilgetekin G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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