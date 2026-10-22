Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Ödemiş'te 7 kilo 671 gram esrar ele geçirildi

        Ödemiş'te 7 kilo 671 gram esrar ele geçirildi

        İZMİR'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Ödemiş'te 7 kilo 671 gram esrar ele geçirildi

        İZMİR’in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Dünyadaki ekonomik güvenlik ve Türkiye, İzmir'de GİF-EGİAD panelinde ele al...
        Dünyadaki ekonomik güvenlik ve Türkiye, İzmir'de GİF-EGİAD panelinde ele al...
        Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti
        Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti
        İzmir'de öğrenciler zeka oyunları turnuvasında buluştu
        İzmir'de öğrenciler zeka oyunları turnuvasında buluştu
        İki kardeşin selde sürüklenen otomobilde ölümüne ilişkin sanıklara ikişer k...
        İki kardeşin selde sürüklenen otomobilde ölümüne ilişkin sanıklara ikişer k...
        İzmir'de bir kişi kardeşini silahla öldürdü
        İzmir'de bir kişi kardeşini silahla öldürdü
        Karşıyaka'dan Başkan Tugay'a stat ziyareti
        Karşıyaka'dan Başkan Tugay'a stat ziyareti