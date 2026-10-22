Ödemiş'te 7 kilo 671 gram esrar ele geçirildi
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Giriş: 22.10.2026 - 12:51 Güncelleme:
İZMİR’in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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