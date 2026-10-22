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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri AK Parti Genel Sekreteri İnan: "İzmir'de Fetret Devri bitmiştir" "(Özgür Özel'e) Türk demokrasi tarihinin en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen çiziyorsun" "Karaburun Belediye Başkanı ile görüşmemiz yok diyemeyiz"

        AK Parti Genel Sekreteri İnan: "İzmir'de Fetret Devri bitmiştir" "(Özgür Özel'e) Türk demokrasi tarihinin en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen çiziyorsun" "Karaburun Belediye Başkanı ile görüşmemiz yok diyemeyiz"

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. "İzmir'de Fetret Devri bitmiştir" diyen İnan, ilçede hayata geçirilecek kentsel dönüşüm, altyapı ve sosyal donatı projelerini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
        AK Parti Genel Sekreteri İnan: "İzmir'de Fetret Devri bitmiştir" "(Özgür Özel'e) Türk demokrasi tarihinin en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen çiziyorsun" "Karaburun Belediye Başkanı ile görüşmemiz yok diyemeyiz"

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. "İzmir'de Fetret Devri bitmiştir" diyen İnan, ilçede hayata geçirilecek kentsel dönüşüm, altyapı ve sosyal donatı projelerini açıkladı.

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, beraberinde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ile

        CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yıldız'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini hediye eden İnan, Yıldız'ın kent vizyonunu ve yerel yönetim sorumluluklarını yakından tanıyan bir isim olduğunu ifade etti. Kentte mazeret üreten anlayışın sona erdiğini ve hizmet odaklı yeni bir döneme girildiğini kaydeden İnan, İzmir'in Fetret döneminin sona erdiğini söyledi.

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        Özgür Özel'e siyasi söylem eleştirisi

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM kürsüsünde dile getirdiği iddialara ve siyasi üslubuna tepki gösteren İnan, muhalefet liderliğinin tutarsız bir çizgi izlediğini savundu. İnan, "Gidip Meclis kürsüsünden bağımsız yargıya siyasi mesajlar vermeye kalkıyor. Eğer siyasette fotoğraflar üzerinden bir yargılama yapılacak olsaydı Özkan Yalım ile verdiğiniz o pozların, Antalya'da Muhittin Böcek ve şürekasıyla çektirdiğiniz boy boy fotoğrafların, belediyelerinizin bankamatik çalışanına rozet takma görüntülerinin ve skandallarının hesabını veremezdiniz" dedi.

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        Özel'in partililerle fısıldaşma iddialarına da yanıt veren İnan, "Kalabalıkta yapılan saygısızlıkların, atılan iftiraların, üretilen dedikoduların ve haysiyet cellatlığının tenhada özrü olmaz. Kapalı kapılar ardında, özel görüşmelerde 'Ben aslında onu demek istememiştim, siyaseten öyle söyledim' diyerek kıvırmak bizim kitabımızda yoktur. Ne sen ne de kendi siyasi ikbalin uğruna öne sürdüğün yol arkadaşların, yarın öbür gün kapalı kapılar ardında bizden af dilemeye, özür dilemeye sakın gelmesin. Kalabalıkta kılıç sallayıp, tenhada aman dileyen ikiyüzlü siyasetçilerle bizim işimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

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        "Türk demokrasi tarihinin en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen çiziyorsun"

        Özel'i eleştiren İnan, "Sayın Özel, eğer siyasette fotoğraflar üzerinden bir yargılama yapılacak olsaydı Özkan Yalım ile verdiğiniz o pozların, Antalya'da Muhittin Böcek ve şürekasıyla çektirdiğiniz o boy boy fotoğrafların, belediyelerinizin bankamatik faresine rozet takma görüntülerinin ve skandallarının hesabını bin yıl geçse veremezdiniz. Kendi partinizin içindeki bu ilişkileri, liyakatsizlikleri ve milletin parasıyla sefa süren bankamatikçileri görmezden gelip, başkalarına ders veremezsiniz. Siyasi kanaatimi çok açık söylüyorum: Türk demokrasi tarihinin gördüğü en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen çiziyorsun. Yüz yıllık bir partinin birliğini koruyamadın. Kurduğunuz o partinin adı 'YENİ Parti' değil, olsa olsa 'yeni yalanlar partisi'dir. İzmir'de senden öncekilerin kurduğu o suni siyasi dengeyi bile eline yüzüne bulaştırdın. Sen, bir asrın siyasi birikimini kendi koltuğunun teminatı olarak göremezsin" ifadelerini kullandı.

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        Eleştirilerini sürdüren İnan, "Özgür Özel, rüşvet çarkının dişlileri arasında paramparça olmuştur. Tekrar ediyorum: Özgür Özel, rüşvet çarkının zincirleri arasında ezilip yok olmuştur. O çarkın içinde ezilen sadece senin o komik liderlik iddian değil, bizzat siyasi haysiyetindir. Kendi siyasi itibarını sıfırlayan bu çürümüş, kokuşmuş anlayışın İzmir'in de geleceğini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

        Belediye meclisindeki boykot kararlarına tepki

        Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşanan gelişmelere değinen İnan, 12 Ekim günü gerçekleştirilen oturuma muhalefet meclis üyelerinin katılmamasını eleştirdi. Ankara'da bakanlıklar düzeyinde İzmir'in projeleri için görüşmeler yürütülürken meclis oturumunun boykot edilmesini 'vizyonsuzluk' olarak niteleyen İnan, belediye meclis üyelerine seslenerek, kararlarını İzmir merkezli siyaset anlayışıyla almaları gerektiğini vurguladı.

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        Çiğli'ye hibe ve yatırım hamlesi

        Ankara'daki temaslar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşüldüğünü açıklayan İnan, ilçeye yönelik projeleri sıraladı. İller Bankası vasıtasıyla yol ve kaldırımların yenilenmesi için hibe desteği sağlandığını belirten İnan, belediyenin hizmet filosunun yenilenmesi amacıyla araç parkı finansmanının kullanıma açıldığını aktardı. Türkiye Çevre Ajansı kanalıyla yürüyüş ve bisiklet yolları projelendirilirken, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ağır iş makineleri ve çöp konteynerlerinin belediyeye kazandırılacağı bildirildi.

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        Kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi müjdesi

        Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar doğrultusunda kamulaştırma ve sokak sağlıklaştırma için kaynak aktarıldığını duyuran İnan, ilçede kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesi başlatılacağını ve hazırlanan dosyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Çiğli Millet Bahçesi projesi için çalışma başlatıldığını kaydeden İnan, projenin kısa sürede onaylanarak ilçeye kazandırılacağını söyledi. İnan ayrıca, kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'i ziyaret edeceğini ve kent için tarihi müjdeleri bizzat ilan edeceğini sözlerine ekledi.

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        Karaburun Belediye Başkanı hakkındaki iddialara yanıt

        Basın mensuplarının Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını sorması üzerine İnan, "Görüşmemiz yok diyemeyiz. Partimizin kapısının partimizin değerleri doğrultusunda herkese açık olduğunu ifade ediyoruz. Çok seçici davranıyoruz" cevabını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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