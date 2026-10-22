AK Parti'li İnan: Özgür Özel, rüşvet çarkının dişlileri arasında paramparça olmuştur

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Özgür Özel, rüşvet çarkının dişlileri arasında paramparça olmuştur. O çarkın içinde ezilen bizzat siyasi haysiyetindir. Kendi siyasi itibarını sıfırlayan bu anlayışın, İzmir'in de geleceğini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı makamında ziyaret etti. İnan'a AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti. Ziyarette açıklama yapan İnan, "Bugün, AK Parti ailemize katılarak İzmir'e hizmet yolculuğumuzda bizimle omuz omuza yürümeye karar veren Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız'ı ziyaret ediyoruz. Onur Emrah Başkanımız, bu kadim şehre alnının teriyle emek vermiş, sokak sokak bu şehrin ihtiyaçlarını, yerel yönetimlerin omuzlarındaki ağır sorumlulukları yakından tanıyan bir isimdir. Kendisinin çalışma azmini ve Çiğli'ye hizmet etme iradesini son derece kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bu tecrübenin, AK Parti'nin çeyrek asırlık yerel yönetim vizyonuyla Çiğli'ye devasa eserler olarak yansıyacağına inançlarının tam olduğunu söyleyen İnan, "AK Parti'mizin İzmir'deki kadrosu çığ gibi büyüyor. Bizler, bu şehre karşı senelerdir sorumluluklarını ihmal edenler gibi, oyları çantada keklik görüp İzmirli'nin aklıyla alay edenler gibi asla olmayacağız. İzmir'e karşı sorumluluğu olanların aklı da kalbi de mesaisi de bu şehirde olmalıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile İzmir'imizin ihtiyaçlarını, önceliklerini tek tek masaya yatırdık" dedi.

REKLAM

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dün meclis kürsüsünden fotoğraflar gösterdiğini söyleyen İnan, "Oradan bağımsız yargıya siyasi mesajlar vermeye kalkıyor. Özel, eğer siyasette fotoğraflar üzerinden bir yargılama yapılacak olsaydı, Özkan Yalım ile verdiğiniz pozların, Antalya'da Muhittin Böcek ile çektirdiğiniz fotoğrafların ve skandallarının hesabını bin yıl geçse veremezdiniz. Çıkmış utanmadan 'AK Parti'liler benimle fısıldaşıyor' diyerek aklı sıra fitne ateşini körüklemeye çalışıyor. Bak Özgür Özel, bizim hiçbir dava arkadaşımız senin gibi iradesi rehin alınmış bir siyasi aciz ile fısıldaşmaz. Sen kapalı kapılar ardında fısıldaşmayı, karanlık köşelerde FETÖ'cülerle iş tutmayı çok iyi bilirsin. Gizli saklı fısıldaşmalarla işimiz olmaz" dedi.

REKLAM

'İZMİR'İN ZEHİRLENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

"Kalabalıkta yapılan saygısızlıkların, atılan iftiraların, üretilen dedikoduların ve haysiyet cellatlığının tenhada özrü olmaz" diyen İnan, "Kapalı kapılar ardında, özel görüşmelerde 'Ben aslında onu demek istememiştim, siyaseten öyle söyledim' diyerek kıvırmak bizim kitabımızda yoktur. Buradan açıkça uyarıyorum. Ne sen ne de kendi siyasi ikbalin uğruna öne sürdüğün, mayın eşeği olarak kullandığın o yol arkadaşların, yarın öbür gün kapalı kapılar ardında bizden af dilemeye, özür dilemeye sakın gelmesin. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız kardeşimiz bize geçmesin diye son dakikaya kadar kapı kapı dolaşıp nasıl yalvardığını, ne aciz mesajlar attığını bütün İzmir biliyor. Dün aday gösterdiğin bir belediye başkanını, bugün sırf İzmir'e hizmet etmek için senin o kirli çarkından çıktı diye utanmadan tehdit ediyorsun. 100 yıllık bir partinin birliğini koruyamadın. Kurduğunuz o partinin adı 'Yeni Parti' değil, olsa olsa ' Yeni Yalanlar Partisi'dir. Özgür Özel, rüşvet çarkının dişlileri arasında paramparça olmuştur. O çarkın içinde ezilen sadece senin o komik liderlik iddian değil, bizzat siyasi haysiyetindir. Kendi siyasi itibarını sıfırlayan bu çürümüş, kokuşmuş anlayışın, İzmir'in de geleceğini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

REKLAM

'ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR, SİYASETİ BİTTİ'

İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın destekleriyle Çiğli'nin makus talihini yenecek o dev yatırımların startını verdik. Çiğli'mizin yollarını, kaldırımlarını modern bir şehre yakışır hale getirmek için İLBANK vasıtasıyla devasa bir hibe desteğini ilçemize kazandırdık. Bu kaynak borç değil, Çiğli'nin hakkı olan helal bir destektir. Çiğli'nin yepyeni hizmet araçları yollarda tıkır tıkır çalışacak. Türkiye Çevre Ajansımız eliyle yürüyüş ve bisiklet yolları ile çevre düzenlemeleri için çok büyük bir hibe desteğini başlatıyoruz. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzden belediyemize yepyeni ağır iş makineleri ve sokaklarımız pırıl pırıl olsun diye yüzlerce modern çöp konteynerini hibe ediyoruz. Çöp, çamur, çukur siyaseti bitti. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'e kasım ayı içerisinde teşrif edecekler."

REKLAM

'DERSİMİZE İYİ ÇALIŞIYORUZ'

Açıklamanın ardından gazetecilerin kente ilişkin sorularını cevaplayan İnan, "Dersimize iyi çalışıyoruz. İzmir'e, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte belli başlı konularda açıklamaları yapacağız. Bizde ucuz laf yok. Biz eserlerimizi iyi bir şekilde çalışarak, ortak akılla şehrimizin tüm menfaatlerini düşünerek adımlarımızı atacağız. İzmirlilerin bizden beklentileri var. Bu beklentileri inşallah hızlıca hayata geçireceğiz ve 2,5 sene sonra İzmir'e tarihi bir başarıyı hep beraber alacağız" dedi.

'GÖRÜŞMEMİZ YOK DEMEYİZ'

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın partiden istifa edip, AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddiaları da cevaplayan İnan, "Hayırlısı. Görüşmemiz yok demeyiz. Partimizin kapısının, partimizin değerleri doğrultusunda herkese açık olduğunu ifade ettik. Çok seçici davranıyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

'ÇİĞLİ İÇİN ÇOK GÜZEL BİR SÜREÇ BAŞLADI'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise "Bizim için Çiğli için çok güzel bir süreç başladı. Konuşulanlara inat yapacağımız icraatlarla Çiğli'ye katma değerli işler yaratıp AK Parti belediyeciliğinin metropoldeki ilk belediyesi olan Çiğli Belediyesi'nde, bu bayrağı göndere çekmek için 7 gün 24 saat hizmet üretmeye devam edeceğim" diye konuştu.