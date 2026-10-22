İzmir'de 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk Mahallesi’nde bugün uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında V.O. yakalanırken, yapılan aramada 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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