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        İzmir'de 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi

        İZMİR'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli V.O. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        İzmir'de 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi

        İZMİR'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli V.O. gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk Mahallesi’nde bugün uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında V.O. yakalanırken, yapılan aramada 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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