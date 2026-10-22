İzmir polisinden uyuşturucu baskınları: 7 kilo esrar ve binlerce hap ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve 62 bin 384 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve 62 bin 384 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir.
Öte yandan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu madde ticaretine ve imalatına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ufuk Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda V.O. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 62 bin 384 adet uyuşturucu nitelikli hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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